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26 Сентября , 12:49

Уфимцам расскажут о безопасности в природной среде

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Aрт-квадрате Уфы 27 сентября заработает интерактивная площадка, посвященная безопасности в природной среде. Любой желающий сможет узнать ответы на вопросы: как не допустить происшествий во время похода или экскурсий; как себя вести, если потерялся, куда звонить?

«Спасатели покажут практические приёмы вязки альпинистских узлов, а также расскажут о правилах безопасного поведения в различных критических ситуациях. Кинолог со своей собакой Торином продемонстрирует навыки послушания и поиск пострадавших, которые просто необходимы в той работе, которую выполняет четвероногий спасатель», – сообщил и. о. председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Опытные преподаватели продемонстрируют интерактивную обучающую программу, которая позволяет выявить нарушения правил пожарной безопасности, и научат основным приёмам оказания первой помощи.

У посетителей будет возможность попробовать себя в роли пожарного и пообщаться с психологом о том, как реагировать на стресс в чрезвычайной ситуации.

Автор:Дарья Субботина
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