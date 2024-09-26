В Башкирии готова площадка под АЗС на пути в Челябинск

На Инвесткарте Башкирии появилась новая свободная площадка, подходящая для строительства многотопливной автозаправочной станции. Новый объект придорожного сервиса предлагается разместить на земельном участке общей площадью 1 га в Учалинском районе, вдоль дороги Белорецк — Учалы — Миасс.

Интенсивность автопотока здесь составляет порядка 4 тысяч машин в сутки. Возможны подключение к инженерным сетям, организация примыкания к автодороге.

Ознакомиться с инвестиционной площадкой можно в онлайн-формате, не выезжая на местность. Для этого на сайте Корпорации развития размещен виртуальный тур, который позволяет рассмотреть границы земельного участка с высоты «птичьего полета», а также изучить его технические характеристики.

Ранее специалисты подготовили презентацию участка под горнолыжную базу в Гафурийском районе.