Новости Башкортостана и Уфы
91.11
-0.16
100.39
-0.35
72.3
+0.33
14+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Экономика
12 Сентября , 15:38

В Башкирии предложили построить горнолыжную базу

В Башкирии инвесторам предложили новую площадку для строительства горнолыжной базы в Гафурийском районе, сообщили в правительстве региона.

Земельный участок площадью 10,3 га находится неподалеку от поселка Красноусольский. 

Как пояснили специалисты, Гафурийский район – муниципалитет с активно развивающейся туристической отраслью. Здесь расположены один из самых известных санаториев республики, глэмпинги и множество достопримечательностей. Горнолыжная база может стать новой точкой притяжения, популярность которой будет связана, в том числе, с ее близостью к Уфе.

Новая инвестплощадка обеспечена возможностью подключения к инженерным сетям и подъездными путями. 

Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии продолжает актуализироваться инвестиционная карта региона, размещенная на Инвестиционном портале РБ. Благодаря ей, предприниматели и инвесторы могут ознакомиться с объектами инфраструктуры, инвестплощадками, технопарками и земельными участками, напомнили в министерстве экономического развития и инвестиционной политики РБ.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru