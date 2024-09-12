В Башкирии предложили построить горнолыжную базу

В Башкирии инвесторам предложили новую площадку для строительства горнолыжной базы в Гафурийском районе, сообщили в правительстве региона.

Земельный участок площадью 10,3 га находится неподалеку от поселка Красноусольский.

Как пояснили специалисты, Гафурийский район – муниципалитет с активно развивающейся туристической отраслью. Здесь расположены один из самых известных санаториев республики, глэмпинги и множество достопримечательностей. Горнолыжная база может стать новой точкой притяжения, популярность которой будет связана, в том числе, с ее близостью к Уфе.

Новая инвестплощадка обеспечена возможностью подключения к инженерным сетям и подъездными путями.

Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии продолжает актуализироваться инвестиционная карта региона, размещенная на Инвестиционном портале РБ. Благодаря ей, предприниматели и инвесторы могут ознакомиться с объектами инфраструктуры, инвестплощадками, технопарками и земельными участками, напомнили в министерстве экономического развития и инвестиционной политики РБ.