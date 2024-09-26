Нацпарк «Башкирия» показал самую маленькую сову-сплюшку

В национальном парке «Башкирия» рассказали о самой маленькой сове, которую прозвали сплюшкой за издаваемые ею звуки «сплюююююю». Порядка 20 см в высоту и около 100 граммов весом — с такими габаритами она вполне может уместиться на ладони взрослого человека. Взгляд у нее направлен всегда прямо, но головой эти пернатые могут вертеть на 270°.

«Сплюшка не из робких. Перед противником она распускает крылья, существенно увеличиваясь в размерах, и выпускает острые когти. Днем увидеть ее — редкая удача. В светлое время суток совушка предпочитает спать, сливаясь с серыми стволами деревьев. Вечером сплюшка начинает охотиться на насекомых. В сентябре покидает наши края, отправляясь на зимовку в теплые страны», — сообщили в нацпарке.

Ранее в нацпарке «Башкирия» рассказали о способах охоты канюка.