Новости Башкортостана и Уфы
92.58
0
103.38
0
74.6
+0.11
11+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
23 Сентября , 07:52

В нацпарке «Башкирия» рассказали о способах охоты канюка

Национальный парк «Башкирия», Vk
Фото: Национальный парк «Башкирия», Vk

В нацпарке «Башкирия» рассказали о способах охоты канюка обыкновенного. Один из вариантов — высматривать добычу, сидя на стоге сена.

«Поля, луга, пастбища для него как огромный обеденный стол. Зорким глазом он улавливает любое шевеление на земле и стремительно пикирует вниз — бесшумно и легко, плотно прижимая крылья к телу. У самой земли хищник расправляет крылья и хватает добычу когтями», — сообщили в нацпарке.

За сутки канюк может съесть до 30 небольших грызунов  За год набегает около 11 тысяч. Если мышей на его территории обитания достаточно, пернатый не будет охотиться на других зверей и птиц.

Как информировал «Башинформ», ранее в нацпарке «Башкирия» сняли краснокнижную змею.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru