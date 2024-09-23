В нацпарке «Башкирия» рассказали о способах охоты канюка обыкновенного. Один из вариантов — высматривать добычу, сидя на стоге сена.

«Поля, луга, пастбища для него как огромный обеденный стол. Зорким глазом он улавливает любое шевеление на земле и стремительно пикирует вниз — бесшумно и легко, плотно прижимая крылья к телу. У самой земли хищник расправляет крылья и хватает добычу когтями», — сообщили в нацпарке.

За сутки канюк может съесть до 30 небольших грызунов За год набегает около 11 тысяч. Если мышей на его территории обитания достаточно, пернатый не будет охотиться на других зверей и птиц.

Как информировал «Башинформ», ранее в нацпарке «Башкирия» сняли краснокнижную змею.