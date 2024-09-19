В нацпарке «Башкирия» сняли краснокнижную змею

Сотрудники национального парка «Башкирия» сфотографировали краснокнижную медянку обыкновенную, затаившуюся в своем убежище среди камней.

Как сообщили специалисты, эта змея активна в светлое время суток. Питается в основном ящерицами, реже — земноводными, мелкими грызунами и птенцами.

«Медянка заключает добычу в крепких объятьях и заглатывает ее живьем, — добавили в национальном парке. — Змеи этого вида сильные и гибкие, хорошо лазают по ветвям. Не ядовита для человека».

Ранее в нацпарке «Башкирия» показали трапезу медведя, сообщал Башинформ.