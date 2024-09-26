Из Уфы возобновятся прямые перелеты на курорты Таиланда

С 11 ноября полетную программу из аэропорта «Уфа» на Пхукет совместно с крупнейшими туроператорами России откроет авиакомпания Azur Air. На данном направлении будут задействованы самолеты Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров. Время в пути составит 8 часов 30 минут.

Кроме того, перевозчик планирует с 14 ноября выполнять чартерные рейсы на курорт Паттайя (аэропорт Утапао).

По данным пресс-службы аэропорта Уфы, с 17 января 2025 года авиакомпания Red Wings планирует выполнение чартерных рейсов по маршруту Уфа — Пхукет — Уфа на Boeing 777-200 вместимостью 412 кресел.

Ранее из-за больного пассажира самолет Египет – Уфа приземлился в Сочи.