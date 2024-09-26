Из-за больного пассажира самолет Египет – Уфа приземлился в Сочи

Аэропорт Сочи ночью 25 сентября принял пассажирский самолет, который летел из Египта в Уфу. Как сообщается в телеграм-канале Aviaincident, прервать полёт пришлось воздушному судну Boeing 737-800, эксплуатантом которого является авиакомпания «Россия». Капитан воздушного судна доложил диспетчеру авиаузла Сочи, что одному из пассажиров стало плохо, требуется срочная помощь медиков.

Больного высадили в аэропорту черноморского курорта и передали врачам, затем борт продолжил полет в пункт назначения.

Ранее самолет Екатеринбург – Уфа не вылетел по расписанию.