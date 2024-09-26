Глава Башкирии поблагодарил волонтеров

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил слова благодарности волонтерам за их бескорыстный труд.

«Самые неравнодушные и бескорыстные люди — волонтеры. Всегда говорю, что они настоящие герои нашего времени. На их долю выпали непростые испытания, и без волонтеров мы бы не справились с вызовами, с которыми пришлось столкнуться республике и всей стране», — написал он в своих соцсетях.



Руководитель региона также рассказал про волонтерский штаб имени генерала Шаймуратова, которому исполнилось два года.

«Два года активисты этого штаба при местных отделениях партии „Единая Россия“ по всему Башкортостану делают многое для семей наших участников СВО. Помогают по хозяйству, решают вопросы с покупками продуктов и лекарств, сидят с пожилыми родственниками, встречают детей из школы. Обращений много, за два года на горячую линию штаба поступило 15 тысяч звонков. При этом у волонтеров есть свои семьи, свои заботы и обязанности, — отметил Радий Хабиров. — Еще одно важнейшее направление работы штаба — помощь самим участникам СВО. Волонтеры собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и сухие армейские души, готовят домашние гостинцы. Искренне всех благодарю».



Глава республики поделился контактами для тех, кто готов присоединиться к добровольческому движению или нуждается в помощи.



Горячая линия Волонтерского штаба имени Шаймуратова: 8-800-20 18 903, с 9.00 до 18.00;

Адреса и телефоны ответственных в муниципалитетах.

Ранее «Башинформ» писал о 9-летнем волонтере из Кушнаренково, который помогает больным детям.