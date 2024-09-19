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19 Сентября , 15:42

В Башкирии 9-летний волонтер из Кушнаренково помогает больным детям

Госсобрание - Курултай РБ
Фото:Госсобрание - Курултай РБ

В гостях у председателя Госсобрания — Курултая Башкирии побывал юный гость из Кушнаренково — девятилетний волонтер Амаль Латыпов.

Мальчик привез на встречу с парламентарием большую партию игрушек для благотворительного проекта «Коробка храбрости» по сбору подарков для маленьких пациентов больниц, переносящих болезненные процедуры.

Гость рассказал спикеру парламента о своих планах и увлечениях.

«Амаль — маленький человек с большим сердцем, — поделился впечатлениями от встречи Константин Толкачев. — Он продает собственные игрушки и на вырученные деньги делает добрые дела, например, покупает корм для бездомных кошек. В Кушнаренково его хорошо знают и помогают — кто деньгами, кто игрушками на продажу. Узнав о добром проекте „Коробка храбрости“, Амаль не смог остаться в стороне и купил на вырученные деньги новые игрушки. Привез целых три большие коробки — они переданы в педиатрическое отделение Белорецкой ЦРКБ. Отрадно, что родители поддерживают сына в его стремлении помогать людям — в семье растет замечательный человек».

Константин Толкачев подписал распоряжение о награждении Амаля Латыпова благодарностью председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.

Справка

Благотворительный проект «Коробка храбрости» инициирован партией «Единая Россия». В рамках проекта ведется сбор игрушек для детей — пациентов больниц, переносящих болезненные процедуры.

«Коробки храбрости» устанавливаются в больницах — дети, которые страдают серьезными заболеваниями, после каждой такой процедуры могут взять в награду за выдержку любую понравившуюся игрушку.

В целях гигиенической безопасности принимаются только новые игрушки в упаковке. Лучшими подарками могут стать куклы, фигурки зверей, машинки, герои мультфильмов и сказок, маленькие наборы-конструкторы, пазлы, яркие книги, карандаши, фломастеры и другое.

Автор:Альфия Аглиуллина
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