Алексей Касьянов оценил возможности федеральных проектов в Октябрьском

Главный федеральный инспектор по Башкортостану Алексей Касьянов 25 сентября посетил западный регион республики, где по поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова проконтролировал реализацию федеральных программ и встретился с местными жителями.

По данным пресс-службы ГФИ по РБ, в городе Октябрьском Алексей Касьянов ознакомился с работой нового Ледового дворца, который построен с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Главный федеральный инспектор высоко оценил возможности центра площадью в 6,5 тыс. кв. метров. На территории арены — зрительный зал на 800 мест, тренажерные пространства, бизнес-холл, гардеробные, раздевалки, буфет.

«Одной из национальных целей развития страны, об этом говорит наш президент, является вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом не менее 70% жителей. И, конечно, такие спортивные заведения будут привлекать детей и молодежь. Во дворце большое внимание уделено оборудованию, передовым технологиям, мультимедиа, работают опытные тренеры, которые умеют ладить с ребятами. Уверен, здесь будет комфортно всем», — отметил Алексей Касьянов.

Теперь родителям не придется возить детей на тренировки в другие города, как это было раньше. В ледовом дворце образовано 6 хоккейных команд и школа фигурного катания. Развитие спортивной инфраструктуры в Октябрьском продолжается строительством большого бассейна, который возводят в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и завершится в конце 2026 года.

В городе активно благоустраивают жилые кварталы. Так, Алексей Касьянов посетил 35-й микрорайон, где благодаря национальной платформе «Формирование комфортной городской среды» за последние четыре года основали новый парк отдыха «Звездный» с прогулочной зоной, игровыми и спортивными площадками, красивым фонтаном и сценой для проведения мероприятий на открытом воздухе. Также главному федеральному инспектору показали результаты работ, что велись по соседству в 24-м микрорайоне, но уже по республиканской программе «Башкирские дворики». Теперь эта территория имеет современный и ухоженный вид — ее заасфальтировали, озеленили, оборудовали беседками, удобными скамейками, безопасными игровыми комплексами.

В этот же день Алексей Касьянов провел прием граждан. Горожане обратились с жалобами на работу жилищно-коммунального хозяйства, просили содействия в организации ремонта школы, помощи в получении для участника СВО положенных выплат, а для больных сахарным диабетом — льготных лекарств.

«Живое общение с жителями республики крайне важно. Мы хотим видеть проблемы и их решение ответственными органами власти не только на бумаге. Многие ситуации завершаются положительно в пользу заявителей. Сегодня также прозвучали справедливые вопросы, ответы на которые требуют основательного подхода и финансирования. Будем работать», – прокомментировал поездку главный федеральный инспектор.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в башкирском городе Октябрьском расширят проспект Ленина.