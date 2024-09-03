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3 Сентября , 13:05

В башкирском городе Октябрьском расширят проспект Ленина

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Радий Хабиров дал поручение минтрансу совместно с администрацией города Октябрьского продумать вопрос расширения проспекта Ленина.

«На главу выйдите, поговорите. У него есть идея, как расширить проспект Ленина. Потому что они мучаются в пробках. Посмотрите, по какой программе можно сделать. И в целом, я спросил у Алексея Евгеньевича [А. Е. Пальчинский, мэр города Октябрьского – прим. ред.], давали ли им что-то по программе "фонящих дорог", он ответил, что нет. Несправедливо, включайте», – обратился Радий Хабиров к и. о. министра транспорта Любови Минаковой.

Напомним, также городу необходим дом культуры, так как в Октябрьском нет концертной площадки.  

Автор:Ляйсан Закирова
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