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3 Сентября , 12:41

Радий Хабиров поручил построить дом культуры в Октябрьском

Азат Мухамедьянов
Фото:Азат Мухамедьянов

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Радий Хабиров поручил министерству культуры продумать вопрос строительства в городе Октябрьском дворца культуры. В ходе рабочей поездки местные жители пожаловались, что в городе, где живет более 100 тысяч человек, нет концертной площадки. Самый большой концертный зал, на 450 мест, был в здании музыкального колледжа, да и тот последние три года был на реконструкции.

«Амина Ивниевна [Шафикова, министр культуры РБ – прим. ред.], подумайте, я не тороплю, это амбициозное решение. Они точно нуждаются в доме культуры, очень нуждаются. Разговоры об этом ведутся с 2000-х годов. Что интересно, у них в центре города есть хороший участок земли. Я прошу внести предложения, надо начать с проектирования», – отметил Радий Хабиров.

Автор:Ляйсан Закирова
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