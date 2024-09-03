Радий Хабиров поручил построить дом культуры в Октябрьском

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Радий Хабиров поручил министерству культуры продумать вопрос строительства в городе Октябрьском дворца культуры. В ходе рабочей поездки местные жители пожаловались, что в городе, где живет более 100 тысяч человек, нет концертной площадки. Самый большой концертный зал, на 450 мест, был в здании музыкального колледжа, да и тот последние три года был на реконструкции.

«Амина Ивниевна [Шафикова, министр культуры РБ – прим. ред.], подумайте, я не тороплю, это амбициозное решение. Они точно нуждаются в доме культуры, очень нуждаются. Разговоры об этом ведутся с 2000-х годов. Что интересно, у них в центре города есть хороший участок земли. Я прошу внести предложения, надо начать с проектирования», – отметил Радий Хабиров.