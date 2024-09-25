В рамках «Зеленой Башкирии» высадят фруктовые деревья

Начальник отдела сводно-аналитической работы минЖКХ Башкортостана Гульшат Мухаметшина в передаче «Салям» из ЦУР РБ рассказала, что осенью в рамках акции «Зеленая Башкирия» на территории республики планируют высадить фруктовые деревья — яблони, груши и другие, а также традиционные сосны, ели и т. д.

Как подчеркнула представитель ведомства, кроме традиционных экологических мероприятий в регионе благоустроят и места, где будет проводиться озеленение: сделают асфальтирование, обустроят тротуары, смонтируют освещение, установят скамейки.

Ранее сообщалось о планах высадки в центре Уфы более 500 лип.