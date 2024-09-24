В центре Уфы планируют высадить более 500 лип. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр города Ратмир Мавлиев.

«Продолжаем комплексное озеленение и благоустройство нашего города. Уже в эту субботу высадим знаменитые #ӨфөЙүкәләре на улице Октябрьской революции. Высота деревьев — 5-6 метров, вес с комом порядка 600 кг, охват ствола — 30 см. Готовимся к осенней акции #ЗеленаяБашкирия! Всего только в центре планируем высадить более 500 лип», — написал он в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Уфе неизвестных застали за кражей деревьев.