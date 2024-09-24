В Уфе неизвестных застали за кражей деревьев

В Уфе накануне рядом с домом №100 по улице Комсомольской жители зафиксировали факт кражи деревьев. В администрации Октябрьского района напомнили, что высажены они были на «Аллее возвращения домой». Их выкорчевали для пересадки на другое место на придомовой территории МКД. Но деревья «перекочевали» в багажник машины мужчины и женщины.

«Данный факт передали в правоохранительные органы. По отношению к нарушителям закона будут применены соответствующие меры и наказание. Благодарим жителей за бдительность», — отметили в муниципалитете.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе появится новая аллея.