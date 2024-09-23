В Уфе появится новая аллея

В Демском районе Уфы на одну уютную аллею станет больше. Новое благоустроенное пространство для жителей появится уже этой осенью в рамках акции «Зеленая Башкирия» на территории микрорайона «Серебряный ручей».



Работы на новой аллее в микрорайоне «Серебряный ручей» вышли на финишную прямую. Здесь уже завершен основной объем работ по созданию новых пешеходных дорожек и клумб, завезен чернозем и готовятся места для высадки новых деревьев-крупномеров, которые совсем скоро займут свои места.



Помимо зоны отдыха, аллея станет еще и связующей безопасной пешеходной дорогой, которая ведёт к школе и детскому саду.

Ранее сообщалось, что в Уфе появится Семейная аллея.