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25 Сентября , 13:24

В Башкирии выдают удостоверения многодетной семьи единого образца

минтруд РБ
Фото:минтруд РБ

В Башкирии выдают удостоверения многодетной семьи единого образца. Ранее правительство России утвердило единый образец удостоверения, в регионах его заменят в беззаявительном порядке. Удостоверение будет оформляться как в бумажном, так и в электронном виде.

Для того чтобы получить статус многодетной, семье необходимо, чтобы она состояла из отца и матери, находящихся в официальном браке, каждый из которых является родителем не менее трем детям, включая приёмных или взятых под опеку, в возрасте до 18 лет, или детям, являющимся студентами ссузов или вузов в возрасте до 23 лет (но если эти студенты сами вступили в брак, то в составе родительской семьи они уже не учитываются).

Дети, не являющиеся совместными, но проживающие с родительницей/родителем и её/его супругом, также учитываются.

Если женщина с не менее чем тремя детьми находится в зарегистрированном браке с мужчиной, не являющимся им отцом (и наоборот, соответственно) — такая семья также получит статус многодетной.

Мать, растящая не менее трёх детей (или отец-одиночка), также считаются многодетной семьей. Причём неважно, состояла ли родительница/родитель в браке. Главный признак — наличие не менее трёх детей, которые проживают вместе с матерью/отцом.

Подать заявление о выдаче удостоверения многодетной семьи единого образца можно:

— лично при посещении филиала ГКУ РЦСПН либо МФЦ;

— в форме электронных документов через портал Госуслуги (раздел «Семья», вкладка «Статус многодетной семьи»).

Напомним, что удостоверения, подтверждающие статус многодетности и предоставляющие право на различные скидки и льготы в магазинах, развлекательных центрах, музеях, театрах, в Башкирии начали выдавать еще в 2019 году. Они своей силы не утрачивают, сообщили в пресс-службе минтруда РБ.

Стоит отметить, что 2024 год второй раз в России объявлен Годом семьи. Первый раз теме семейных ценностей был посвящен 2008 год. В Башкортостане тематический год проводится в третий раз, так как 2018 год в республике также был объявлен Годом семьи. Это вполне объяснимо: для жителей Башкирии семья и семейные ценности — сформированный столетиями образ жизни.

«У народов Башкирии большая семья всегда считалась главным богатством. Мы гордимся тем, что у нас в республике — 59 тысяч многодетных семей. Крепкая семья, счастливое детство — одно из главных условий стабильности государства, в целом развития страны. Наш приоритет — создать достойные условия для развития и воспитания здоровых детей, и мы от этого не отступим», — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Как сообщал Башинформ, за последние 10 лет число многодетных семей в республике выросло более чем на четверть (27,4%) до 59 тысяч.

Автор:Альфия Аглиуллина
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