В России можно будет получить остаток маткапитала деньгами

Правительство России утвердило правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты.

По инициативе главы государства Владимира Путина семьи с детьми смогут получать остаток средств материнского капитала, не превышающий 10 тысяч рублей, в виде единовременной выплаты. Правила получения такой выплаты утверждены постановлением, которое подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Речь идёт о средствах маткапитала, которые остались на счету после того, как большая их часть была использована на улучшение жилищных условий, например, покупку жилья в ипотеку, на образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другие цели», — уточнили в пресс-службе правительства РФ.

Семьи, которым положена единовременная выплата, получат соответствующее уведомление через портал госуслуг. К уведомлению будет прилагаться частично заполненное заявление. Его можно будет отправить как в электронном виде — через портал госуслуг, так и через МФЦ или почтовым отправлением. Деньги поступят на банковский счёт одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как будет принято решение о назначении выплаты.

Предложение об использовании остатка средств материнского капитала для единовременных выплат прозвучало на встрече Владимира Путина с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное», которая состоялась в День семьи, любви и верности 8 июля 2024 года.

После этого соответствующие изменения внесли в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и ряд других законов. Подписанное постановление — часть работы по реализации этих поправок.

«Как отмечал в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин, нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей. Правительство продолжает заниматься этими вопросами, в том числе предоставляя новые, более удобные для родителей инструменты поддержки», — сказал Михаил Мишустин.

Ранее в Башкирии предложили установить республиканский маткапитал, сообщал Башинформ. В частности, семейный капитал предлагается выплачивать женщинам до 35 лет в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка после 1 января 2025 года.

Укрепление семейных ценностей, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства — наши неизменные приоритеты, заявил в декабре прошлого года Глава Башкирии Радий Хабиров, обращаясь к Госсобранию республики с ежегодным посланием.

«За 10 лет число многодетных семей в республике увеличилось на четверть (27,4%) до 59 тысяч. По их числу мы — первые в Приволжском федеральном округе и седьмые в России. Уровень рождаемости у нас (8,9 на тысячи) выше, чем в среднем по стране (8,7) и округу (8,2). Более 230 тысяч семей с детьми пользуются льготами. На выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка мы направили в 2023 году более 25 млрд рублей. В качестве новой меры поддержки начали компенсировать стоимость платного очного обучения в колледжах для 2,5 тысячи обучающихся из многодетных семей», — сказал Радий Хабиров.