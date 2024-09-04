В Башкирии предложили установить республиканский маткапитал

Минтруд Башкирии предложил установить республиканский материнский (семейный) капитал в размере 300 тысяч рублей. Такое предложение на заседании комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов озвучила сегодня замминистра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ирина Небогатова.

В частности, семейный капитал предлагается выплачивать женщинам до 35 лет в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка после 1 января 2025 года.

Кроме того, минтруд Башкирии предложил выплачивать молодым беременным женщинам, студенткам до 24 лет с момента постановки на учет и до рождения малыша ежемесячную выплату в размере двух региональных прожиточных минимумов — 28,3 тысячи рублей.

«Сегодня на заседании комитета Госсобрания — Курултая региона по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов наше министерство выступило с предложением ряда мер по поддержке семьи как ключевого института общества, в том числе молодых семей с детьми. В Башкирии эти вопросы стоят в приоритете национальной семейно-демографической политики. Озвученные предложения, в случае одобрения, должны пройти все этапы нормотворческого процесса. Их реализация также зависит от возможностей регионального бюджета. Но мы предлагаем такие меры, в том числе финансовые, на перспективу», — прокомментировала «Башинформу» глава минтруда Башкирии Ленара Иванова.

Как пояснила министр, сейчас единовременную выплату в размере материнского капитала в регионе получают усыновители.

«Причем сумма в размере федерального материнского капитала семье выплачивается при каждом усыновлении, если это ребенок-инвалид — единовременная денежная выплата увеличивается на 100 тысяч рублей», — добавила Ленара Иванова.

Укрепление семейных ценностей, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства — наши неизменные приоритеты, заявил в декабре прошлого года Глава Башкирии Радий Хабиров, обращаясь к Госсобранию республики с ежегодным посланием.

«За 10 лет число многодетных семей в республике увеличилось на четверть (27,4%) до 59 тысяч. По их числу мы — первые в Приволжском федеральном округе и седьмые в России. Уровень рождаемости у нас (8,9 на тысячи) выше, чем в среднем по стране (8,7) и округу (8,2). Более 230 тысяч семей с детьми пользуются льготами. На выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка мы направили в 2023 году более 25 млрд рублей. В качестве новой меры поддержки начали компенсировать стоимость платного очного обучения в колледжах для 2,5 тысячи обучающихся из многодетных семей», — сказал Радий Хабиров.