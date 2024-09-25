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25 Сентября , 10:11

В Башкирии создают программу для озвучки мультфильмов на башкирском

скриншот видео
Фото:скриншот видео

В Башкирии АНО Центр детского развития «Беренсе» реализует проект по переводу мультфильмов на башкирский язык. Проект выиграл грант Главы Башкирии по линии сохранения и развития башкирского языка. Сумма финансирования проекта составила 2,57 млн рублей, из них 310 тыс. руб. — софинансирование.

Организаторы пояснили, почему они выбрали идею озвучки мультфильмов. Опрос, проведенный среди родителей, на тему «Чем любит заниматься ваш ребёнок дома» показал, что самый популярный вид досуга — просмотр мультипликационных фильмов. А что, если возможен просмотр на башкирском? Ведь это чрезвычайно эффективное средство для сохранения языка, его восприятия как родного.

В основном дети предпочитают смотреть любимые мультики на самом крупном видеохостинге, поэтому проект назвали BashYouTube.

Башкирские айтишники создают программу, которая позволит переводить такой контент. Это можно будет сделать полностью автоматически: программа сама скачает контент с разрешенных youtube-каналов, выделит речь каждого персонажа, переведёт на башкирский язык и автоматически озвучит. 

Полуавтоматически при участии одного человека: программа скачает выбранный контент, разберёт речь и переведёт её на башкирский язык. Участник может озвучить на башкирском каждую реплику, а программа, сохранив интонацию, переозвучит их другими голосами.

Или же в работе можно занять нескольких «актёров дубляжа», чтобы на каждого персонажа пришёлся отдельный голос.

Таким образом, проект позволит сохранять язык в игровой и доступной форме, в привычном для детей мире мультфильмов, компьютеров, гаджетов и интернета.

Перед программистами поставлена задача создания сайта для просмотра мультфильмов на башкирском языке, разработки приложения для транскрибации звука видео в текст и приложения для автоматического перевода и озвучки видео на башкирском языке. Проект BashYouTube будет реализован в 2024-2025 годах.

«Для того чтобы потом смотреть мультфильмы с переводом, надо будет на компьютере или на Android устройствах скачать расширение для браузера. И при просмотре YouTube, если контент был переведен, вместо оригинального голоса будет включён перевод», — пояснил разработчик Айгиз Кунафин. То есть озвученный на башкирском мультфильм смогут посмотреть и оценить другие пользователи.

Вопросу сохранения и развития башкирского языка большое внимание уделяет Глава республики Радий Хабиров.

«Мы должны стать успешными, чтобы самим быть ответственными хозяевами на своей земле. Сохранить и укрепить Башкортостан для наших детей, последующих поколений. Воспитать в них бережное отношение к тому, что передали нам с вами наши предки», — говорил руководитель региона на V Всемирном курултае башкир.

Напомним, ранее Башинформ рассказывал о создании онлайн-переводчика Bashkortsoft.ru.

Автор:Элина Ахметова
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