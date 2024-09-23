Новости Башкортостана и Уфы
92.92
+0.34
103.22
-0.16
73.99
+0.08
5+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
23 Сентября , 16:18

В Башкирии создали башкирско-русский онлайн-переводчик

В сети работает онлайн-переводчик Bashkortsoft. Башкирские филологи и программисты доработали его в 2022–2023 годах на грант Главы Башкирии на сохранение и развитие государственных языков, сумма поддержки составила 3 млн рублей. Bashkortsoft.ru —  высококачественный речевой машинный переводчик. Он распознаёт и текст, и голос, переводит цельные предложения и более крупные куски текстов.

К истории вопроса. Благодаря грантовой поддержке в 2020–2021 годах удалось совершить качественный скачок в вопросе создания систем искусственного интеллекта для башкирского языка: в короткий срок были выполнены работы по сбору необходимых данных (как переводов текстов, так и записей речевых фрагментов), по разработке алгоритмов машинного обучения и по расчетам нейросетевых моделей на серверах.

Для реализации проекта были накоплены параллельные обучающие корпуса данных, проведена разработка методов искусственного расширения обучающих данных, внедрение структурно-функциональной модели морфем, а также создание программных средств обучения машинного переводчика на основе современных нейросетевых подходов.

Благодаря применению современных программных средств были обработаны текстовые архивы общим объемом более 2 млн пар русско-башкирских предложений, а также создана первая для башкирского языка профессиональная аннотированная речевая база мужского голоса. В результате работ любому пользователю интернета стали доступны системы машинного перевода и синтеза башкирской речи, технологически соответствующие уровню аналогов для крупнейших мировых языков.

Разработка системы распознавания башкирской речи не только сделает онлайн-переводчик более технологичным и комфортным для использования, но также будет способствовать дальнейшему росту количества пользователей. Так, возможности переводчика облегчат работу и жизнь людей с ограничениями по зрению, а также людям, которые по тем или иным причинам не имеют возможности набирать текст на башкирском языке, например, с неустановленной башкирской локализацией на компьютере или специализированной клавиатурой на мобильном устройстве.

«Реализация данного проекта сделала башкирский вторым тюркским языком в мире (после турецкого), для которого станет доступен подобный функционал речевого перевода», — отметили в Фонде по сохранению и развитию башкирского языка.

Заключительным этапом проекта стала доработка программной части сайта, чтобы стало возможно расшифровывать записи.

Впервые для башкирского языка были созданы самые современные нейросетевые алгоритмы, «выставляющие» знаки препинания и заглавные буквы при переводе устной речи в письменную, что  сделает получаемый текст более качественным и «читаемым».

Башкирский стал одним из первых языков в РФ, для которого появился качественный машинный перевод с поддержкой речевого интерфейса, что безусловно повысит статус башкирского языка в интернете, полагают создатели.

Глава Башкирии уделяет большое значение вопросам сохранения и развития башкирского и других языков народов, проживающих на территории республики.

«Мы должны стать успешными, чтобы самим быть ответственными хозяевами на своей земле. Сохранить и укрепить Башкортостан для наших детей, последующих поколений. Воспитать в них бережное отношение к тому, что передали нам с вами наши предки», — говорил он на V Всемирном курултае башкир.

Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru