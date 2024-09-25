МЧС по Башкирии предупреждает о заморозках и тумане

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°, в отдельных южных районах прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. На отдельных участках автодорог ночью и утром ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.

В четверг будет переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5°, днем +13, +18°.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что жителей Башкирии ожидают температурные «качели» от -5 до +20 градусов.