Жителей Башкирии ожидают температурные «качели» от -5 до +20 градусов

По данным Башгидрометцентра, в среду, 25 сентября, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Столбики термометров днем покажут +10, +15°.

В четверг, 26 сентября, осадков не будет. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°, днем +13, +18°.

В пятницу, 27 сентября, также без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут +1, +6°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4°, днем +15, +20°.