В Уфе собрались лучшие педагоги допобразования России

В Уфе в финале всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» собрались лучшие педагоги дополнительного образования России. В столицу Башкирии прибыли 90 финалистов заключительного этапа самого масштабного и значимого профессионального конкурса среди педагогов дополнительного образования.

По словам министра образования и науки республики Ильдара Мавлетбердина, событие объединило лучших из лучших педагогов в системе дополнительного образования.

«Я рад, что благодаря победе нашего педагога Эколого-биологического центра „Эколог“ Уфы Татьяны Воробьевой в 2023 году, наша столица принимает финалистов заключительного этапа конкурса „Сердце отдаю детям“ со всей страны. Вклад дополнительного образования неоценим в воспитании наших детей. И ведущая роль в этом отводится, уважаемые коллеги, вам, педагогам дополнительного образования, которые ежедневно развивают наших детей, погружают их в мир искусства, науки и спорта. От души благодарю вас, уважаемые коллеги, за ваш честный труд и самоотверженность, ваше терпение и искреннюю любовь к воспитанникам. Желаю всем участникам удачи в конкурсных испытаниях!», — написал министр в своих соцсетях.

Напомним, лауреаты и абсолютный победитель конкурса «Сердце отдаю детям» будут объявлены 26 сентября.

Ранее сообщалось, что Гульназ Кураева представит Башкирию в финале конкурса «Воспитатель года России».