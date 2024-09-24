В Уфе полиция нашла возможных похитителей деревьев. Напомним, накануне рядом с домом № 100 по улице Комсомольской жители зафиксировали факт кражи растений. В администрации Октябрьского района напомнили, что деревья были высажены на «Аллее возвращения домой». Их выкорчевали для пересадки на другое место на придомовой территории МКД. Но деревья «перекочевали» в багажник машины мужчины и женщины.

«Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ прокомментировали случившееся.

«Заявление зарегистрировано в отделе полиции № 6 УМВД России по Уфе. Лица, причастные к происшествию, установлены и опрошены. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.