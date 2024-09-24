В Башкирии девочка засунула руку в мясорубку

В Баймаке полуторогодовалая девочка, помогая маме на кухне, случайно засунула руку в электрическую мясорубку. Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, скорая помощь быстро доставила маленькую пациентку в больницу, где после диагностики и оказания неотложной помощи ребенка увезли в операционную.

«К сожалению, несмотря на все усилия команды медиков и спасателей, удалось спасти не все пальцы. Ткани были серьезно повреждены, — рассказал министр. — Эта ситуация служит важным напоминанием для всех родителей: безопасность ребенка должна быть в приоритете. Любопытство маленьких детей, их желание изучать окружающий мир может привести к печальным последствиям, если не соблюдать меры предосторожности».

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