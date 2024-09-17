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17 Сентября , 15:11

В Уфе врачи прооперировали подростка с жутким переломом после ДТП

Городская детская клиническая больница №17, Vk
Фото:Городская детская клиническая больница №17, Vk

В уфимскую больницу №17 после ДТП поступил 16-летний подросток с закрытым косо-поперечным переломом средней трети диафиза обеих костей левой голени со смещением отломков. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, после проведенного обследования ребенку сделали открытый накостный остеосинтез отломков левой большеберцовой кости, а также фиксацию метафизарной блокируемой пластиной набором винтов.

«Метод остеосинтеза, выбранный для данного случая, позволил не только фиксировать кость, но и обеспечить её максимальную функциональность после заживления. Метафизарная блокируемая пластина привела к оптимальному распределению нагрузки, что крайне важно для юного организма, находящегося в процессе роста и развития. Внутренние фиксаторы были установлены с учетом анатомических особенностей пациента, что повышает эффективность проведенного вмешательства», — объяснили в ведомстве.

Операцию провели: Гафуров Рауль Фриксович — врач-травматолог-ортопед высшей категории; Лукманов Юлай Ильдусович — врач-травматолог-ортопед; Высоцкий Эдуард Владиславович — врач-травматолог-ортопед; Волков Георгий Сарпионович — врач-анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории; Каримова Ирина Фидратовна — операционная медицинская сестра.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Ранее «Башинформ» передавал, что в Уфе сбитый иномаркой 9-летний самокатчик находится в реанимации.

Автор:Дарья Субботина
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