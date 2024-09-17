В Уфе сбитый иномаркой 9-летний самокатчик находится в реанимации

В пресс-службе министерства здравоохранения РБ «Башинформу» сообщили о самочувствии 9-летнего мальчика, попавшего под колеса иномарки в Уфе.

«Состояние пациента тяжелое. Находится в реанимации больницы № 17», — проинформировали в ведомстве.

Ранее «Башинформ», ссылаясь на данные пресс-службы столичной госавтоинспекции, сообщал, что накануне вечером 28-летний водитель за рулем «Тойота Лэнд Крузер», следуя по улице Баязита Бикбая, напротив дома № 39 допустил наезд на 9-летнего мальчика. Ребенок управлял самокатом и пересекал дорогу в неустановленном для этого месте. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали.

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