Учитель из Башкирии стала полуфиналистом проекта «Классная тема!»

Учитель Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов Зимфира Юсупова стала полуфиналистом проекта «Классная тема!». Семь победителей проекта назовут по итогам голосования — они представят свои уроки в телешоу на канале «Россия».



«Зимфира Фанауевна является амбассадором Всероссийского форума классных руководителей, победителем всероссийского конкурса „Учитель большой страны“, экспертом всероссийского конкурса „Первый учитель“ и участником многих педагогических проектов. Поддержать Зимфиру Юсупову можно пройдя по ссылке. Голосовать можно до 18:00 мск 29 сентября 2024 года», — попросил поддержать педагога из Башкирии в своих соцсетях министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.

Проект «Классная тема!» создается по поручению президента России Владимира Путина министерством просвещения РФ и телеканалом «Россия» при информационной поддержке VK. Стратегическим партнером проекта является АНО «Диалог Регионы».

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