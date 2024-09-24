Представитель минсельхоза России высоко оценил «Молочную страну» в Уфе

Директор Департамента животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства РФ Сергей Воскресенский дал высокую оценку республиканскому фестивалю «Молочная страна».

— Это одно из первых мероприятий, которое появилось в стране — полноценное событие, посвящённое молоку. Такие в последнее время стали появляться во многих регионах, но в Башкирии он имеет традицию — проводится более 10 лет, собирает большое количество людей, а после в течение 1,5 месяцев сохраняется повышенный интерес к молочной продукции. Это очень классное мероприятие по продвижению молочной категории, популяризации продукта, по работе с аудиторией, — сказал Воскресенский в ходе встречи с представителями региональных СМИ. — С другой стороны, больше двух часов обсуждали вопросы стратегические вопросы отрасли — по генетике, кадрам, по автоматизации и роботизации, внедрению ИИ, перспективы рынка и экспорта. Это позволяет участникам формировать свою стратегию и принимать правильные решения. Такие мероприятия очень правильные, очень позитивные и с точки зрения потребителя, и с точки зрения бизнеса. Башкирия — одна из лидеров и в производстве, и в переработке молока, и такие встречи очень нужны, — оценил представитель федерального минсельхоза и деловую программу «Молочной страны».

В разговоре он отметил, что в разных регионах страны сложилась своя структура молочного производства:

— Идеальной модели для всех регионов нет. Если возьмём вашу соседку — Свердловскую область, или Калининградскую область — у них до сих пор преобладают сельхозтоваропроизводители, пусть и небольшие, со средним поголовьем 700-800 голов. А вот Калужская область, где молочное животноводство развивается только в последние годы — там строят крупные комплексы.

И есть Башкортостан, Татарстан, Алтайский край, где до сих пор большая доля личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств. Это зависит от исторических, культурных особенностей, от доли населения, проживающей в сельской местности, от того, насколько традиционным является молочное животноводство.

При этом и для небольших, и для крупных хозяйств свойственны одни и те же риски, но большие фермы подвержены им в большей степени:

— Вопросы риска очень глобальны, но я бы хотел подчеркнуть два момента. Для крупных молочно-товарных ферм очень важны биобезопасность и ветеринария. Если ещё лет 10 назад мы говорили о том, что биобезопасность прежде всего важна для птицеводческих, свиноводческих предприятий, то в последнее время с развитие крупных МТФ — 2 — 4 тысячи голов дойного стада, такую же задачу по ветеринарным рискам, по биобезопасности ставится и в молочной отрасли, — напомнил эксперт. — Риски небольшой фермы можно купировать развитием собственного производства, — посоветовал он.

Эксперт отметил, что, несмотря на сложности производства, оно может приносить очень хороший доход.

— Например, мы считаем, что 2023 год был очень сложным. Но при этом рентабельность молока была очень высокой. Конечно, для этого нужно работать, приложить немало усилий, внедрять технологии. Но результат можно получить даже в трудное время. Мы послушали интересное выступление — коллеги рассказывали, как используются информационные системы в управлении стадом, рационом. Проинформирован — значит, вооружён. Когда видишь все расходы, можешь их более эффективно контролировать, — сказал Сергей Воскресенский.

На круглом столе также выступил гендиректор Национального союза производителей молока Артём Белов. Он указал, что спрос на молочную продукцию растёт, и это напрямую связано с положительной динамикой доходов населения. Поэтому уже вскоре потребуется больше продукции.

По данным минсельхоза Башкирии, производство товарного молока за 7 месяцев текущего года в регионе выросло до 474 тыс. тонн, мяса — до 211 тыс. тонн. Объём продукции животноводства за январь - июль составили 77,5 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, гости «Молочной страны» выпили 13 тонн бесплатного молока и съели 40 тыс. порций бесплатного мороженого.