На «Молочной стране» в Уфе съели 40 тысяч порций бесплатного мороженого

В Уфе в выходные прошёл фестиваль «Молочная страна» — впервые на новой локации, в сипайловском парке «Кашкадан».

По словам и. о. первого вице-премьера — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, предприятия и фермеры — участники торговых площадок, остались довольные успешной реализацией продукции. В первый день ярмарки продукцию пчеловодов раскупили за полдня, пришлось подвозить новую, рассказал глава Башкирского АПК.

За два дня работы молочно-медового фестиваля «Кашкадан» его посетили порядка 100 тыс. человек. На входе гостям, как всегда, полагался стакан бесплатного молока, в итоге было выпито 13 тонн продукта. Также гости получили 40 тысяч порций башкирского мороженого.

«Замечаем, что после праздника всегда в течение 1,5 -2 месяцев повышается интерес покупателей к молоку, его покупают больше, — отметил Ильшат Фазрахманов. — Людям, мне кажется, тоже понравилось. Несмотря на погоду, народ на площадках всегда был. Место проведения удачное — удобно для жителей Сипайлово и Черниковки».

Глава Башкирии Радий Хабиров одобрил предложение сделать парка «Кашкадан» постоянной локацией «Молочной страны».

В ярмарке участвовали 46 фермерских хозяйств, крупные предприятия, 41 пчеловод.

Руководитель республиканского минсельхоза подчеркнул, что фестиваль — это не только торговля и развлечения. На круглом столе с участием ведущих экспертов российской молочной отрасли обсуждалось её дальнейшее развитие.

«Говорили о стратегии. Нужна коррекция по геномной и биологической безопасности. Потому что наши фермы, скорее всего, будут становиться всё крупнее. Сейчас, например, в одном месте могут содержаться 5600 голов. Одна такая ферма за сутки даёт 200 тысяч тонн молока», — сообщил Фазрахманов.