В Уфе за выходные сотрудники ГАИ задержали 29 нетрезвых водителей

В Уфе за минувшие выходные дни, 21 и 22 сентября, сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 60 ДТП: в двух авариях пострадали два человека. Всего они пресекли 441 нарушение ПДД. Среди них, 74 нарушения правил ремней безопасности; 25 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам; 24 нарушения правил перевозки детей-пассажиров.

«23 пешехода привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД. Задержано 29 водителей, которые управляли машиной в состоянии опьянения, а также 6 без водительского удостоверения», — сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы.

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