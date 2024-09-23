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23 Сентября , 14:32

В Уфе у Театра кукол открылась детская площадка

telegram-канал главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева
Фото:telegram-канал главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева

В Уфе рядом с Театром кукол завершилось благоустройство детской игровой площадки. Об этом сообщил глава столичной администрации Ратмир Мавлиев.

Место для детских игр оформлено по сюжету сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

«Среди элементов — фигуры персонажей, игровое оборудование, в том числе интерактивное. Архитектурные элементы, демонтированные при реконструкции с фасада здания театра, также отреставрировали и установили на входной арке. Рядом — Аллея миниатюр. Теперь здесь можно приятно и познавательно провести время всей семьей, в том числе до и после спектаклей», — написал Ратмир Мавлиев в своём telegram-канале.

telegram-канал главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева
telegram-канал главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева
Фото:telegram-канал главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева

Добавим, в Уфе приводят в порядок и территорию рядом с кинотеатром «Искра». На днях там побывал Глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики рассказал «Башинформу» о планах дальнейшего обновления общественных пространств города. Он отметил, что город должен стать удобным, комфортным и красивым.

«Мы продолжаем работу по приведению Уфы в порядок. Уже благоустроили большинство парков, сейчас занимаемся парком Лесоводов, в следующем году — парком Ленина, даже в этом году в него зайдем. Город должен быть красивым, дружелюбным к людям, поэтому есть ещё чем заниматься. Есть видение, понимание новых проектов, компании, которые качественно выполняют работу. Уфимцы тоже стали требовательнее, хотят, чтобы было ещё лучше. У нас такая работа, будем делать лучше», — подчеркнул Радий Хабиров.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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