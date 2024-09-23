В Уфе у Театра кукол открылась детская площадка

Добавим, в Уфе приводят в порядок и территорию рядом с кинотеатром «Искра». На днях там побывал Глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики рассказал «Башинформу» о планах дальнейшего обновления общественных пространств города. Он отметил, что город должен стать удобным, комфортным и красивым.

«Мы продолжаем работу по приведению Уфы в порядок. Уже благоустроили большинство парков, сейчас занимаемся парком Лесоводов, в следующем году — парком Ленина, даже в этом году в него зайдем. Город должен быть красивым, дружелюбным к людям, поэтому есть ещё чем заниматься. Есть видение, понимание новых проектов, компании, которые качественно выполняют работу. Уфимцы тоже стали требовательнее, хотят, чтобы было ещё лучше. У нас такая работа, будем делать лучше», — подчеркнул Радий Хабиров.