Глава Башкирии ознакомился с благоустройством территории у бывшей «Искры» в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров ознакомился с ходом благоустройства территории у бывшего кинотеатра «Искра» в Уфе. Здесь на площади находится скульптурная композиция «Мальчик с кураем». Она создана в 1974 году по проекту скульптора из Москвы Маргариты Соловьевой-Ефимовой. В рамках подготовки к 450-летию Уфы реконструировали фонтан со скульптурой и площадь вокруг него, а также бульвар Саид-Галиева.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев пояснил, что в обновленном общественном пространстве созданы условия для отдыха жителей всех возрастов. Горожане с детьми смогут погулять вокруг отреставрированного фонтана, чуть дальше, слева от здания бывшего кинотеатра появилось тихое место, где можно посидеть и отдохнуть в тени сосен. Южная сторона бульвара Саид-Галиева стала пешеходной, а по северной запустили двустороннее автомобильное движение. На обновленной территории высадили новые крупномерные липы, для них установили автополив.

Также работы велись на площади за зданием «Искры», ближе к улице Комсомольской, тут появится благоустроенный сквер. Он будет состоять из нескольких зон, в которых расположат интерактивный музыкальный уголок, места отдыха, а также спортивные и игровые площадки. Для удобства уфимцев здесь установили пандусы, скамейки, урны и информационные стенды. Общая площадь благоустроенной территории составила 3,8 га, стоимость строительно-монтажных работ - 298,5 млн рублей.

Ранее «Башинформ» рассказывал о запуске фонтана «Мальчик с кураем» в тестовом режиме.