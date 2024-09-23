В Уфе прошел десятый уфимский международный марафон

Дистанции Уфимского международного марафона 2024 для бега и скандинавской ходьбы составили 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км, детские старты (50-200 м). Четвёртый год подряд участники на скоростных роллерах проехали 10 км.

Каждый участник получил в стартовом пакете фирменную футболку, подарки от партнеров, на финише – эксклюзивную медаль, посвящённую также в этом году 450-летию Уфы. Самых быстрых бегунов ждали подарки и призы от партнеров. На трассе работали точки питания, где участники могли подзарядиться и освежиться, более 500 волонтёров и групп поддержки. На стадионе «Динамо» все, кто завершил свою дистанцию, могли ударить в колокол финишера – яркий способ поставить точку в забеге.

Победителями Уфимского международного марафона на дистанции 42,2 км стали Виталий Дьяконов (2:24:33) и Гелла Хлыщ (02:42:39). На 21,1 км – повторил свой успех победитель прошлого года Денис Валитов, улучшив время (01:05:46), и Александра Бородинова (01:15:56).

На старт поддержать бегунов в этот день вышли: и.о. премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров, и.о. заместителя премьер-министра Правительства РБ Ирек Сагитов, и.о. министра спорта Руслан Хабибов, и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, генеральный директор ТК «Аструм» Александр Федоров, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Зариф Байгускаров, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Рима Баталова, депутат Госсобрания РБ, заслуженный мастер спорта РФ, олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина.

«Десять лет назад нас собиралось всего 1700 человек. А сегодня у нас уже более 10 тыс. человек участвуют в этом забеге из 42 регионов РФ. Башкортостан делает все, чтобы спортивная инфраструктура позволяла нам двигаться вперед. Здоровый образ жизни — это то, что мы проповедуем. И вообще Башкортостан стремится стать лучшим регионом для жизни в Российской Федерации», — сказал Назаров.

«Первая половина далась легко, но потом бежал один, и стало тяжело. Ветер сильный, и очень сложно сопротивляться. Я результатом доволен. Последний марафон был пять лет назад. Тогда я пробежал очень плохо, 2:40 примерно. Сейчас пробежал 2:24, и я очень доволен», — сказал Дьяконов.

В рамках Уфимского международного марафона в восьмой раз на фандрайзинговой платформе «Сделай!» проходит благотворительная акция #БегуПомогу: участники бежали дистанцию в комфортном темпе и помогали собирать средства для детей уфимских благотворительных фондов.

Всего за годы сотрудничества с платформой для уфимских некоммерческих организаций собрано свыше 8 млн рублей. В этом году участники создали 122 поступка на платформе и привлекли уже больше 2 млн рублей для уфимских фондов – и сборы продолжаются.

Титульный партнер Уфимского международного марафона – ГК «Аструм», генеральный партнер – МобилБетон, официальный партнер – «Башнефть», партнер - компания ДАРМ.