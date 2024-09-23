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23 Сентября , 12:28

В Уфе появилось еще одно благоустроенное общественное пространство

пресс-служба Главы РБ
Фото:пресс-служба Главы РБ

На оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе Глава республики Радий Хабиров рассказал о результатах посещения нового благоустроенного общественного пространства в районе бывшего кинотеатра «Искра» в Уфе. Ранее об этом рассказывал «Башинформ».

Здесь на площади находится скульптурная композиция «Мальчик с кураем». Она создана в 1974 году по проекту скульптора из Москвы Маргариты Соловьевой-Ефимовой. В рамках подготовки к 450-летию Уфы реконструировали фонтан со скульптурой и площадь вокруг него, а также бульвар Саид-Галиева.

«Хорошая площадка. Раньше за «Искрой» гулять невозможно было. Сейчас получилась красивая точка притяжения, единый комплекс. Теперь с проспекта Октября можно дойти до Дворца борьбы, скоро начнут мальчишки ходить. И фонтан получился красивый… Люди подходят, говорят: хорошо получилось. Эту работу надо продолжать», - сказал Глава Башкирии.
Автор:Роман Якимчук
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