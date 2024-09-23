В деревне Башкирии после реконструкции открыли родник

В деревне Якупово Караидельского района после реконструкции открыли родник, который для сельчан является источником студеной воды. Об этом рассказали в ЦУР Башкирии со ссылкой на главу администрации муниципалитета Айдара Шайдуллина.

Известно, что жители подали заявку на благоустройство родника через минэкологии РБ — на выделенные средства место объект удалось сделать красивым и комфортным.

«Рядом с родником оборудовали беседку, провели ограждение и укрепление источника и построили ступеньки — спуск. Отсыпаны были подъездные пути. Отныне каждый желающий сможет не только утолить жажду, но и отдохнуть. Реконструкция родника стала значимым событием для всей округи. Местные жители с радостью встречают новшества, которые сделали это место более удобным для посещения. Это не просто источник воды, а символ единства и традиций, объединивший поколения», — прокомментировал Айдар Шайдуллин.

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