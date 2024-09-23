1 октября запустят движение по улице Генерала Рыленко в Уфе

На оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе обсудили ход реализации проекта «Южные ворота» в Уфе. В него включены два этапа реконструкции ул. Пугачева общей протяженностью 2,5 км, строительство новой улицы Генерала Рыленко протяженностью 1,2 км и транспортной развязки на их пересечении. По словам, рассказавшего о ходе работ мэра Уфы Ратмира Мавлиева, общая строительная готовность объектов составляет более 75%.

Для обеспечения транспортной доступности микрорайона Кузнецовский затон на время реконструкции улицы Пугачева в 2022 году построили объездную дорогу протяженностью 3,5 км. 15 ноября планируется переключение движения с временной дороги на половину ширины строящейся улицы Пугачева. После этого, работы продолжатся на оставшейся половине улицы Пугачева. Ратмир Мавлиев рассказал, что на сегодняшний день продолжаются судебные процессы по двум объектам недвижимости на участке улицы Пугачева от ул. Геофизиков до Бородинской, в связи с чем работы на данном участке завершатся позднее чем планировалось - в 3 квартале 2025 года.

«Мы должны качественно делать свою работу. И если что-то по объективным причинам переносится, необходимо это объяснять людям», - отметил Радий Хабиров.

1 октября планируется технический пуск движения по построенной улице Генерала Рыленко и развязке на пересечении улиц Рыленко и Пугачева с выходом на улицу Степана Кувыкина. Полностью транспортная развязка заработает до конца текущего года.

Отметим, что улица Генерала Рыленко по ширине проезжей части сопоставима с проспектом Салавата Юлаева – здесь 7 полос движения. После открытия этих объектов, транспортная ситуация в Уфе значительно улучшится за счет перераспределения потоков.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что Башкирия лидирует в ПФО по качеству дорог.