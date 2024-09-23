Спецпроект «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» стал победителем профессионального конкурса Всероссийского медиафорума «Вся Россия -2024» в Сочи. Медиапродукт главного информагентства Башкортостана призван лучшим в номинации «Спецпроект/акция года». Главный приз — статуэтку Союза журналистов России и диплом победителя, главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов получил из рук председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.
Всего на конкурс было заявлено около 1 тыс. работ со всей России. В номинации «Спецпроект» было подано 252 заявки, в номинации «Лучший аккаунт СМИ» — 98 заявок.
Проект «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» рассказывает о людях, которые ежедневно проявляют особую заботу о своей родине, стараются сделать ее лучше, чище добрее, светлее. Кто-то из них пишет стихи, кто-то мастерит окопные свечи для бойцов на СВО, кто-то воспитывает молодое поколение в духе патриотизма. И, быть может, прочтя о таком человеке, каждый человек задумается о том, что настоящее счастье — это то, которое создается вместе.
Стоит отметить, что и сам проект «Счастье — это вместе» создавался благодаря слаженной и профессиональной работе коллектива ИА «Башинформа». Над его концепцией и воплощением в жизнь работает большая команда, в которую вошли: и. о. генерального директора Диля Сагитова, главный редактор Руслан Шарафутдинов, заместитель главного редактора Ольга Горюнова, главный бухгалтер Екатерина Амплева, координатор проекта Екатерина Камалова, корреспондент Альфия Аглиуллина, фотокорреспондент Валерий Шахов, бильдредактор Татьяна Кадыкова, руководитель отдела продвижения Рафаэль Хакимов, видеограф Арсен Муртазин. Также идею поддержали БРОО «Деловые женщины России» и его активный член Гульнара Нафикова, которая стала амбассадором проекта.
Комментируя свое участие в проекте «Счастье — это вместе», Гульнара Нафикова признается, что на протяжении всей своей жизни очень много общается, где-то сотрудничает, где-то помогает людям с инвалидностью:
«Есть огромное количество людей, которые изо дня в день, преодолевая трудности, достигают успехов, как в спорте, в работе, так и в личной жизни. Но, к сожалению, о них мало кто знает. Проект „Счастье — это вместе“ как раз дает эту возможность, он популяризирует людей с инвалидностью и их добрые дела. Именно этим он близок мне и откликается в душе. Я горжусь, что являюсь его амбассадором и очень благодарю организаторов за такую возможность».
Как подчеркнул главный редактор «Башинформа» Руслан Шарафутдинов, профессионализм должен быть во всем и всегда.
«В данном проекте — особенно, учитывая статус наших героев — людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому предварительно мы провели обучение команды, занятой в проекте», — отметил Руслан Шарафутдинов.
Лекции об особенностях общения с «особенными» людьми, юридической специфике таких материалов, формах взаимодействия и других нюансах журналистам читали врачи, юристы, представители соцзащиты и другие специалисты.
«В итоге у нас все получилось. Еженедельно на сайте „Башинформа“ публикуется одна история о человеке или даже семье, которые, в силу обстоятельств, потеряли здоровье, но не потеряли себя, а, напротив, приобрели очень важное знание: настоящее счастье — когда ты нужен родным, близким, обществу. Думаю, что наш проект очень актуален и своевремен для Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Мы очень рассчитываем, что благодаря многочисленным публикациям и постам в соцсетях наш проект „Счастье — это вместе“ внесет весомый вклад в развитие движения по поддержке людей с особенностями здоровья», — заключил Руслан Шарафутдинов.
Напомним, что проект «Счастье — это вместе» стал победителем конкурса грантов Главы РБ в сфере СМИ и реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в регионе.
Добавим, ИА «Башинформ» также был отмечен в конкурсе Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение 2024 года, на который поступила 671 заявка — более 1400 материалов. Дипломантом творческого состязания стала специальный корреспондент агентства «Башинформ» Ксения Калинина за очерки «Как изменилась жизнь оставшегося без рук Ильназа Давлетова из Башкирии за два года после трагедии» и «Дети-герои, или Как обычные ребята из Башкирии проявили храбрость и стойкость в экстремальных ситуациях и спасли жизни людей».
«С героем публикации Ильназом и его семьей я познакомилась после трагического инцидента. О происшествии, которое шокировало не только жителей Башкортостана, но и людей из других регионов страны и даже зарубежья, узнала одной из первых. Стала наводить справки, установила контакт с минздравом РБ. Судьба мальчика интересовала очень многих, люди хотели помочь и в итоге помогали, чем могли. Это не первое интервью, до него было еще два больших материала, так как и меня саму, и читателей волновало, что происходит с Ильназом, как он адаптируется к совершенно новым реалиям своей жизни. Познакомилась с мамой мальчика Зульфией Давлетовой — прекрасной многодетной женщиной, которая ни на секунду не оставляла своего сына с его бедой. Она открыто, без прикрас рассказывала обо всех тяготах, с которыми им пришлось столкнуться. Ильназ — веселый, улыбчивый умный и добрый мальчик, стал примером для таких же детей, как и он, кто потерял в силу разных причин, конечности. Трагедия его не обессилила, а наоборот, открыла новые возможности и способности. И от этого на душе тепло и светло!» — отметила автор материала.
По словам Ксении Калининой, идея записать интервью с Ильназом о том, как все поменялось в его жизни спустя два года, пришла сама собой. Родители мальчика ее поддержали. Они вместе с сыном приехали в ИА «Башинформ», где, собственно, и общались почти два часа.
«Особых сложностей не было. И герой, и его родные искренне отвечали на мои вопросы: со стороны могло бы показаться, что это даже не интервью, а беседа соскучившихся старых знакомых, которым есть что рассказать друг другу. О таких людях, как мой герой, хочется и нужно писать, так как они вселяют веру в лучшее, веру в безграничные возможности человека!» — подчеркнула журналист.
Что касается «Детей-героев», то это уже традиционная тема для «Башинформа» — третий лонгрид. В течение всего года происходят страшные инциденты, например, пожары или утопления, и маленькие жители республики, порой, совершают большие дела, вырывая из лап смерти своих родных и близких, а чаще даже абсолютно незнакомых им людей. В конце года, в День спасателя, публикуется подборка подвигов детей. Большую помощь в подготовке лонгридов из года в год оказывает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Башкортостану. Сотрудники ведомства предоставляют видеоматериалы с историями ребят. Ведется большая работа по сбору фотографий юных героев, поднимаются вышедшие ранее новости и сообщения о поступках детей. Все это собирается в одном большом лонгриде и публикуется на сайте ИА «Башинформ».
Как информировал «Башинформ», в этом году медиафорум собрал более 1000 участников из 89 регионов России и дружественных государств. В нем участвовали представители СМИ из Беларуси, Абхазии, Казахстана, Китая, Индии, Сербии, Черногории, Италии и Турции. Делегатам и организаторам поступил приветственный адрес Президента России Владимира Путина.
Успехи делегации журналистов Башкортостана на форуме отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Руководитель региона в своих соцсетях поздравил призеров и победителей с заслуженными наградами.
«Благодарю за профессионализм и твердую гражданскую позицию. Вы делаете очень важную работу, честно, достоверно рассказываете обо всем, что происходит вокруг. И люди вам доверяют», — написал в своем блоге Глава Башкирии Радий Хабиров.