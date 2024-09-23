Спецпроект «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» стал победителем профессионального конкурса Всероссийского медиафорума «Вся Россия -2024» в Сочи. Медиапродукт главного информагентства Башкортостана призван лучшим в номинации «Спецпроект/акция года». Главный приз — статуэтку Союза журналистов России и диплом победителя, главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов получил из рук председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.

Всего на конкурс было заявлено около 1 тыс. работ со всей России. В номинации «Спецпроект» было подано 252 заявки, в номинации «Лучший аккаунт СМИ» — 98 заявок.

Проект «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» рассказывает о людях, которые ежедневно проявляют особую заботу о своей родине, стараются сделать ее лучше, чище добрее, светлее. Кто-то из них пишет стихи, кто-то мастерит окопные свечи для бойцов на СВО, кто-то воспитывает молодое поколение в духе патриотизма. И, быть может, прочтя о таком человеке, каждый человек задумается о том, что настоящее счастье — это то, которое создается вместе.

Стоит отметить, что и сам проект «Счастье — это вместе» создавался благодаря слаженной и профессиональной работе коллектива ИА «Башинформа». Над его концепцией и воплощением в жизнь работает большая команда, в которую вошли: и. о. генерального директора Диля Сагитова, главный редактор Руслан Шарафутдинов, заместитель главного редактора Ольга Горюнова, главный бухгалтер Екатерина Амплева, координатор проекта Екатерина Камалова, корреспондент Альфия Аглиуллина, фотокорреспондент Валерий Шахов, бильдредактор Татьяна Кадыкова, руководитель отдела продвижения Рафаэль Хакимов, видеограф Арсен Муртазин. Также идею поддержали БРОО «Деловые женщины России» и его активный член Гульнара Нафикова, которая стала амбассадором проекта.

Комментируя свое участие в проекте «Счастье — это вместе», Гульнара Нафикова признается, что на протяжении всей своей жизни очень много общается, где-то сотрудничает, где-то помогает людям с инвалидностью:

«Есть огромное количество людей, которые изо дня в день, преодолевая трудности, достигают успехов, как в спорте, в работе, так и в личной жизни. Но, к сожалению, о них мало кто знает. Проект „Счастье — это вместе“ как раз дает эту возможность, он популяризирует людей с инвалидностью и их добрые дела. Именно этим он близок мне и откликается в душе. Я горжусь, что являюсь его амбассадором и очень благодарю организаторов за такую возможность».

Как подчеркнул главный редактор «Башинформа» Руслан Шарафутдинов, профессионализм должен быть во всем и всегда.

«В данном проекте — особенно, учитывая статус наших героев — людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому предварительно мы провели обучение команды, занятой в проекте», — отметил Руслан Шарафутдинов.

Лекции об особенностях общения с «особенными» людьми, юридической специфике таких материалов, формах взаимодействия и других нюансах журналистам читали врачи, юристы, представители соцзащиты и другие специалисты.

«В итоге у нас все получилось. Еженедельно на сайте „Башинформа“ публикуется одна история о человеке или даже семье, которые, в силу обстоятельств, потеряли здоровье, но не потеряли себя, а, напротив, приобрели очень важное знание: настоящее счастье — когда ты нужен родным, близким, обществу. Думаю, что наш проект очень актуален и своевремен для Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Мы очень рассчитываем, что благодаря многочисленным публикациям и постам в соцсетях наш проект „Счастье — это вместе“ внесет весомый вклад в развитие движения по поддержке людей с особенностями здоровья», — заключил Руслан Шарафутдинов.

Напомним, что проект «Счастье — это вместе» стал победителем конкурса грантов Главы РБ в сфере СМИ и реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в регионе.