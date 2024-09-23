Новости Башкортостана и Уфы
92.58
0
103.38
0
74.6
+0.11
11+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
23 Сентября , 12:42

Радий Хабиров прокомментировал новости об отставке глав муниципалитетов

скриншот видео
Фото: скриншот видео

В понедельник на оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал сообщения в СМИ об отставке глав муниципалитетов в некоторых районах республики.

«Мы все знаем, что с 6 по 8 сентября у нас прошли выборы в представительные органы муниципальных районов и городских округов. И у нас, соответственно, формируются новые представительные органы муниципалитетов. Полномочия главы муниципального образования завершаются с истечением полномочий этого представительного органа и сейчас у нас в подавляющем большинстве муниципалитетов происходит сложения полномочий глав муниципальных образований. Я это так предметно объясняю, потому что в СМИ появляется информация об отставке глав районов. Никто не покидает своих должностей, — отметил Радий Хабиров. — Да, я могу сказать, мы проводим определенную кадровую работу. Какая-то часть, небольшая, глав муниципалитетов в силу разных причин уходит. Но подавляющее большинство глав, после того как совет слагает полномочия и их полномочия прекращаются, подают на конкурс и в это время их полномочия будут исполнять их заместители. Мы не позволим образованию некоего вакуума власти. Все станет на круги своя».

Обращаясь к первому заместителю руководителя администрации Главы Башкирии Азату Бадранову, Радий Хабиров поручил очень организованно и быстро завершить необходимые процедуры.

Ранее ситуацию с окончанием контрактов руководителей муниципалитетов прокомментировали в администрации Главы Башкирии.

Автор:Альфия Аглиуллина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru