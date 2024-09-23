Радий Хабиров прокомментировал новости об отставке глав муниципалитетов

В понедельник на оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал сообщения в СМИ об отставке глав муниципалитетов в некоторых районах республики.

«Мы все знаем, что с 6 по 8 сентября у нас прошли выборы в представительные органы муниципальных районов и городских округов. И у нас, соответственно, формируются новые представительные органы муниципалитетов. Полномочия главы муниципального образования завершаются с истечением полномочий этого представительного органа и сейчас у нас в подавляющем большинстве муниципалитетов происходит сложения полномочий глав муниципальных образований. Я это так предметно объясняю, потому что в СМИ появляется информация об отставке глав районов. Никто не покидает своих должностей, — отметил Радий Хабиров. — Да, я могу сказать, мы проводим определенную кадровую работу. Какая-то часть, небольшая, глав муниципалитетов в силу разных причин уходит. Но подавляющее большинство глав, после того как совет слагает полномочия и их полномочия прекращаются, подают на конкурс и в это время их полномочия будут исполнять их заместители. Мы не позволим образованию некоего вакуума власти. Все станет на круги своя».

Обращаясь к первому заместителю руководителя администрации Главы Башкирии Азату Бадранову, Радий Хабиров поручил очень организованно и быстро завершить необходимые процедуры.

Ранее ситуацию с окончанием контрактов руководителей муниципалитетов прокомментировали в администрации Главы Башкирии.