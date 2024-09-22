В Белорецке завершается строительство ещё одного «Башкирского дворика», сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Башкирии.

Двор окружён домами 9 и 9а по улице Косоротова и 50а и 50б по улице К. Маркса. Здесь уже появились детская площадка с резиновым покрытием, качели, дорожки и тротуары. Площадка разделена на две зоны: игровую и зону с песочницей.

Скоро рабочие подрядной организации установят скамейки и смонтируют освещение. Более месяца подрядчику мешали затяжные дожди. Сейчас строители стараются успеть сдать объект как можно скорее.

Как сообщал ранее Башинформ со ссылкой на руководителя региона Радия Хабирова, 143 благоустроенных двора в 33 муниципалитетах Башкирии планируется сдать в 2024 году.

«18 из них уже завершили, осталось 125 — работы там в самом разгаре, закончим их до конца сентября. Программу „Башкирские дворики“ мы поддерживаем несмотря ни на какие трудности», — отметил Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Так, за последние пять лет — с 2019 года, в регионе привели в порядок 1326 придомовых территорий. Установили детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, организовали дополнительные парковки, заасфальтировали подъездные дороги.

«Жители утверждают каждый проект „Башкирского дворика“, вносят свои коррективы. Это по-прежнему одна из самых востребованных программ в республике. В следующем году планируем включить в нее еще 120 дворов», — подытожил Глава Башкирии.