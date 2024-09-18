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Общество
18 Сентября , 09:37

В Башкирии благоустраиваются еще 143 двора

телеграм-канал Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Радия Хабирова

143 благоустроенных двора в 33 муниципалитетах Башкирии планируется сдать в 2024 году, сообщил в своем телеграм-канале руководитель региона Радий Хабиров.

«18 из них уже завершили, осталось 125 — работы там в самом разгаре, закончим их до конца сентября.  Программу „Башкирские дворики“ мы поддерживаем несмотря ни на какие трудности», — отметил Радий Хабиров.

Так, за последние пять лет — с 2019 года, в регионе привели в порядок 1326 придомовых территорий. Установили детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, организовали дополнительные парковки, заасфальтировали подъездные дороги.

«Жители утверждают каждый проект „Башкирского дворика“, вносят свои коррективы. Это по-прежнему одна из самых востребованных программ в республике. В следующем году планируем включить в нее еще 120 дворов», — подытожил Глава Башкирии.

Как сообщал Башинформ, наиболее масштабной по затратам республиканского бюджета является программа «Башкирские дворики». За период ее реализации с 2019 года в регионе было благоустроено 1326 дворовых территорий, объединяющих 2153 многоквартирных дома, на общую сумму 6,5 млрд рублей. В домах, дворы которых вошли в проект, проживают 400 тысяч человек. На текущий год на эту программу выделен 1 млрд рублей.

«Мы изначально задумывали программу так, чтобы жители были максимально вовлечены в процесс, заинтересованы в результате. Проект благоустройства разрабатывается с учетом их мнения. Это правильно — только сами жильцы дома знают, каким должен быть их двор. Как итог, по всей республике появляются нетиповые, уникальные территории», — заявил ранее об инициированных им «Башкирских двориках» Глава республики Радий Хабиров.

Автор:Галина Бахшиева
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