В «Башкирские дворики» вложили 6,5 млрд рублей

И.о. премьер-министра Башкирии Андрей Назаров рассказал в свих соцсетях о перспективах благоустройства и обновления инфраструктуры в регионе.

С января начата шестилетняя госпрограмма по формированию современной городской среды и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. На её финансовое обеспечение закладывается порядка 52 млрд рублей.

«Все предпосылки для достижения прогнозных показателей есть. Мы вовлечены в целый ряд ведомственных проектов и сами разработали три региональные программы с финансированием», — отмечает глава правительства.

Так, до конца года будут введены 17 объектов региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустроены 123 общественные территории и 143 «Башкирских дворика».

Планируется отремонтировать 739 многоквартирных домов на общую сумму более 5,4 млрд рублей. В рамках республиканского проекта «Чистая вода» в этом году должно завершиться строительство 6 объектов водоснабжения. Продолжаются работы на 5 объектах в Забелье.

Наиболее масштабной по затратам республиканского бюджета является программа «Башкирские дворики». За период ее реализации с 2019 года в регионе было благоустроено 1326 дворовых территорий, объединяющих 2153 многоквартирных дома, на общую сумму 6,5 млрд рублей. В домах, дворы которых вошли в проект, проживают 400 тысяч человек. На текущий год на эту программу выделен 1 млрд рублей.

«Мы изначально задумывали программу так, чтобы жители были максимально вовлечены в процесс, заинтересованы в результате. Проект благоустройства разрабатывается с учетом их мнения. Это правильно — только сами жильцы дома знают, каким должен быть их двор. Как итог, по всей республике появляются нетиповые, уникальные территории», — говорил об инициированных им «Башкирских двориках» Глава республики Радий Хабиров.