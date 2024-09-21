В Уфе запустили фонтан «Мальчик с кураем»

В Уфе завершили благоустройство площади перед фонтаном «Мальчик с кураем» и бульвара Саид-Галиева, сообщает в своем телеграм-канале мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

«Полностью обновили фонтан - теперь он современный, с подсветкой. В целом, получилась хорошая зона семейного отдыха - с игровыми и детскими площадками. Всем рекомендую!», - отметил глава администрации.

Напомним, фонтан со скульптурой «Мальчик с кураем» и площадь вокруг него, а также бульвар Саид-Галиева входили в перечень юбилейных объектов к 450-летию Уфы. Скульптурная композиция находится на площади перед бывшим кинотеатром «Искра» на проспекте Октября. Она была установлена в 1974 году по проекту скульптора из Москвы Маргариты Соловьевой-Ефимовой. Накануне с ходом реконструкции ознакомился Глава Башкирии Радий Хабиров.