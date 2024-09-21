В Башкирии за сутки задержали 68 опасных водителей

В Башкирии за сутки на дорогах задержали 68 нетрезвых водителей. Шестерым из них грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортном в состоянии опьянения. 14 человек сели за руль, не имея водительского удостоверения. Итоги профилактических рейдов в своем телеграм-канале опубликовал главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Всего выявлено более 1500 нарушений правил дорожного движения. 57 водителей выехали на встречную полосу в неположенном месте. За неуплату административных штрафов составлено 97 административных материалов. Рейдовые мероприятия продолжатся также в субботу и воскресенье.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии продолжается профилактическая операция «Должник».