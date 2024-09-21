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21 Сентября , 11:00

В Башкирии за сутки задержали 68 опасных водителей

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Башкирии за сутки на дорогах задержали 68 нетрезвых водителей. Шестерым из них грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортном в состоянии опьянения. 14 человек сели за руль, не имея водительского удостоверения. Итоги профилактических рейдов в своем телеграм-канале опубликовал главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Всего выявлено более 1500 нарушений правил дорожного движения. 57 водителей выехали на встречную полосу в неположенном месте. За неуплату административных штрафов составлено 97 административных материалов. Рейдовые мероприятия продолжатся также в субботу и воскресенье.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии продолжается профилактическая операция «Должник».

Автор:Ляйсан Закирова
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