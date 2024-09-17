В Башкирии начались профилактические мероприятия «Должник», которые будут проходить до 22 сентября. По данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, главная цель операции — напомнить лицам, привлечённым к административной ответственности в сфере безопасности дорожного движения, о необходимости своевременной оплаты наложенных штрафов.

«Согласно статье 20.25 КоАП РФ, в случае неуплаты штрафов в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении может грозить штраф в двойном размере от суммы неоплаченного, либо арест сроком до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов. В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставляется возможность оплатить лишь 50% от суммы», — напомнили в ведомстве.

Информацию о наличии неоплаченных штрафов можно получить на официальном сайте госавтоинспекции, а также на портале госуслуг.