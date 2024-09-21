Мэр Уфы назвал дату открытия улицы Генерала Рыленко

Движение по улице Генерала Рыленко и транспортной развязке на ее пересечении с улицей Пугачева в Уфе откроют 1 октября. Дату в своем телеграм-канале сообщил глава столичной администрации Ратмир Мавлиев. Он отметил, что работы здесь на завершающей стадии.

«Демонтируем светофор на пересечении улиц Пугачева и Колгуевской, тем самым разгрузим проезд в районе Каменной переправы», - отметил руководитель муниципалитета.

Напомним, ранее стало известно о том, что реконструкция улицы Пугачева завершится позже срока. По данным администрации города, причиной стали затянувшиеся судебные процессы по выкупу недвижимости, отчего все работы выполнят до конца 2024 года.