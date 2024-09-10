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10 Сентября , 13:45

В Уфе перенесли срок реконструкции улицы Пугачева

мэрия Уфы
Фото:мэрия Уфы

В Уфе реконструкция улицы Пугачева завершится позже срока, сообщили в мэрии столицы Башкирии. По данным администрации города, причиной стали затянувшиеся судебные процессы по выкупу недвижимости, отчего все работы выполнят до конца 2024 года.

«Как отметили представители заказчика, один из сложных этапов реализации проекта — изъятие объектов коммерческой и жилой недвижимости в муниципальную собственность. Если одни собственники сразу соглашались с предложенными условиями оценки рыночной стоимости, то некоторые наоборот приняли решение урегулировать вопрос в судебном порядке. Зачастую в этом случае снос объектов недвижимости растягивается на длительный срок. По состоянию на 10 сентября рассмотрение двух дел все еще находится в суде. На участке от Сочинской до Бородинской под изъятие попадало 59 земельных участков и расположенных на них строений, а это 166 собственников», — прокомментировали столичные власти.

Ранее разъяснить ситуацию с реконструкцией Пугачева поручил Глава Башкирии Радий Хабиров. Известно. что на первом этапе в октябре хотят переключить движение от Монумента Дружбы до Геофизиков и завершить работы по основной части дороги.

Между тем, строительство развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачёва вышло на финальную стадию. Готовность объекта 80%, полностью завершить строительство развязки планируется в IV квартале. Но уже к концу сентября планируется провести технический запуск движения по путепроводу и открыть проезд по нескольким готовым полосам. Готовый путепровод сможет пропускать 48-50 тысяч автомобилей в сутки.

Автор:Иван Вавилов
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