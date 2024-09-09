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9 Сентября , 16:19

Глава Башкирии поручил разъяснить ситуацию с реконструкцией улицы Пугачева в Уфе

пресс-служба администрации Уфы
Фото:пресс-служба администрации Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров 9 сентября на оперативном совещании в ЦУРе заявил, что знает о жалобах граждан по поводу улицы Пугачева. Он поручил минтрансу РБ донести до населения, что реконструкция улицы может перенестись на следующий год.

«Людям надо объяснить: если мы переносим на 2025 год, на это идем, ничего страшного. Я также давал поручение по поводу ямочного ремонта, его сделали?» — спросил Радий Хабиров.

«Да, сделали», — ответила руководитель минтранса РБ Любовь Минакова.

Как информировал «Башинформ», по поводу реконструкции самой улицы Пугачева, на первом этапе в октябре хотят переключить движение от Монумента Дружбы до ул. Геофизиков и завершить работы по основной части дороги. Ситуация со вторым этапом реконструкции ул. Пугачева еще до конца не разрешилась. Два объекта недвижимости до сих пор не снесены, поэтому часть работ перейдет на 2025 год, пояснили в пресс-службе администрации Уфы.

Автор:Дарья Субботина
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